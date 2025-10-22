Kids & Family festival dedicato all' infanzia al Mattatoio

Kids & Family è la rassegna dedicata all'infanzia di Romaeuropa festival che prosegue al Mattatoio, dal 31 ottobre al 2 novembre. Con repliche per tre weekend.Il festival si apre con lo spettacolo di Guillem Albà, dal titolo Ma solitud (in replica anche dal 07 al 0911 e dal 14 al 1611) in cui.

