Kelly titolare al Bernabeu? La scelta di Tudor va in una precisa direzione | il piano per Real Madrid Juve di stasera e tutte le ultimissime
Kelly confermato nonostante le critiche: l’emergenza lo promuove a punto di riferimento, ora deve dimostrare il suo valore in campo. Una fiducia incrollabile, una scelta che va oltre le critiche e che nasce dall’emergenza. Igor Tudor ha deciso: anche nella notte più difficile, quella del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, sarà Lloyd Kelly a guidare la difesa della Juventus. Nonostante le prestazioni altalenanti delle ultime uscite, il tecnico croato non ha dubbi e conferma il difensore inglese dal primo minuto, promuovendolo di fatto a leader del reparto orfano del suo totem. Kelly Juve: una promozione dettata dall’emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Tudor cambia tutto e manda la #Juve in campo con il 4-3-3. #Kalulu arretrato nel suo ruolo, giocherà con #Rugani, #Kelly e #Cambiaso in difesa davanti a #DiGregorio. #Koopmeiners torna titolare a centrocampo dove giocherà con #Locatelli e #KhephrenTh Vai su Facebook
#Cecchi: «Bremer, Thuram e Vlahovic sono insostituibili in questa #Juventus. #Tudor sta ancora cercando l'11 titolare. Per me la formazione è: Di Gregorio; Bremer, Gatti, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova o Conceicao, Yildiz; Vlahovi - X Vai su X