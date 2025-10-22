Kelly titolare al Bernabeu? La scelta di Tudor va in una precisa direzione | il piano per Real Madrid Juve di stasera e tutte le ultimissime

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly confermato nonostante le critiche: l’emergenza lo promuove a punto di riferimento, ora deve dimostrare il suo valore in campo. Una fiducia incrollabile, una scelta che va oltre le critiche e che nasce dall’emergenza.  Igor Tudor  ha deciso: anche nella notte più difficile, quella del Santiago Bernabeu contro il  Real Madrid, sarà  Lloyd Kelly  a guidare la difesa della  Juventus. Nonostante le prestazioni altalenanti delle ultime uscite, il tecnico croato non ha dubbi e conferma il difensore inglese dal primo minuto, promuovendolo di fatto a leader del reparto orfano del suo totem. Kelly Juve: una promozione dettata dall’emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly titolare al bernabeu la scelta di tudor va in una precisa direzione il piano per real madrid juve di stasera e tutte le ultimissime

© Juventusnews24.com - Kelly titolare al Bernabeu? La scelta di Tudor va in una precisa direzione: il piano per Real Madrid Juve di stasera e tutte le ultimissime

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Kelly Titolare Bernabeu Scelta