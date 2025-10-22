Kelly confermato nonostante le critiche: l’emergenza lo promuove a punto di riferimento, ora deve dimostrare il suo valore in campo. Una fiducia incrollabile, una scelta che va oltre le critiche e che nasce dall’emergenza. Igor Tudor ha deciso: anche nella notte più difficile, quella del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, sarà Lloyd Kelly a guidare la difesa della Juventus. Nonostante le prestazioni altalenanti delle ultime uscite, il tecnico croato non ha dubbi e conferma il difensore inglese dal primo minuto, promuovendolo di fatto a leader del reparto orfano del suo totem. Kelly Juve: una promozione dettata dall’emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kelly titolare al Bernabeu? La scelta di Tudor va in una precisa direzione: il piano per Real Madrid Juve di stasera e tutte le ultimissime