Kate Middleton suo figlio diventerà Duca di York dopo la rinuncia di Andrea
Louis, il terzogenito e secondo figlio maschio di Kate Middleton e William, potrebbe diventare Duca di York, dopo che il Principe Andrea ha rinunciato a questo titolo. Kate Middleton, perché suo figlio Louis potrebbe diventare Duca di York. Dopo che ha dovuto declinare molto gentilmente l’incarico offerto a Louis come patrono onorario del club delle castagne, Kate Middleton si trova ad affrontare una situazione ben più complicata relativa a suo figlio più piccolo. La rinuncia del Principe Andrea ai suoi titoli, compreso quello di Duca di York, a seguito della sua presunta implicazione nel caso Epstein sta letteralmente scuotendo la Monarchia dalle fondamenta, portando a rivedere tutti i ruoli dei membri della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it
