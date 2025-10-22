Kalulu in quale ruolo giocherà in Real Madrid Juve? La scelta di Tudor ecco cosa aspettarci dalla posizione in campo del francese Ultimissime
Kalulu, ecco la sua posizione in Real Madrid Juve. Tudor dovrebbe schierare in quel ruolo il difensore francese al Bernabeu. Una scelta per dare equilibrio. Nella notte più difficile, quella del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, Igor Tudor ridisegna la sua Juventus e, secondo le ultime indiscrezioni, affiderà la fascia destra a Pierre Kalulu. In un probabile 3-5-2, il difensore francese agirà da esterno a tutta fascia, un ruolo che conosce bene e che gli permetterà di sfruttare le sue doti di corsa. L’emergenza spinge Kalulu sulla fascia. La decisione di schierare Kalulu alto a destra nasce dall’emergenza difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il centrocampo è l’unico reparto dove la qualità c’è, grazie a Thuram. Invece i 3 attaccanti non fanno una coscia di Osimhen, Gatti-Rugani-Kelly fanno venire i brividi e sulle fasce ci ritroviamo con Kostic e Kalulu fuori ruolo. - X Vai su X
#Tudor cambia tutto e manda la #Juve in campo con il 4-3-3. #Kalulu arretrato nel suo ruolo, giocherà con #Rugani, #Kelly e #Cambiaso in difesa davanti a #DiGregorio. #Koopmeiners torna titolare a centrocampo dove giocherà con #Locatelli e #KhephrenTh - facebook.com Vai su Facebook