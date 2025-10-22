Juventus scontro Exor-Tether su aumento di capitale e membri del cda

Prime frizioni in casa Juventus tra Exor di John Elkann, principale azionista, e Tether di Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, che detiene l’11,2 per cento del capitale societario: il consiglio d’amministrazione del club bianconero ha infatti invitato gli azionisti a votare contro tutti i punti in assemblea proposti in integrazione dal colosso delle criptovalute. Paolo Ardoino (Imagoeconomica). Le richieste di Tether. Tether, come emerge dalle carte depositate da Juventus Football Club in vista dell’ assemblea del 7 novembre, ha chiesto di partecipare all’ aumento di capitale fino al 10 per cento proposto dalla Juventus in accelerated bookbuilding (ABB) – procedura rapida di collocamento azionario che consente di raccogliere capitali in tempi brevi – così da non essere diluito da Exor, che ha già impegnato 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

