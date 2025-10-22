Juventus sconfitta dal Real Madrid Atalanta fermata dallo Slavia Praga goleade di Chelsea e Bayern
Una sconfitta e un pareggio per le squadre italiane nella serata di Champions League. La Juventus non è riuscita a sovvertire il pronostico della vigilia sul campo del Real Madrid, perdendo per 1-0 contro la formazione spagnola: le merengues hanno risolto il confronto in loro favore grazie alla rete di Bellingham al 58mo minuto. Ci si aspettava di più dall’ Atalanta, impegnata contro lo Slavia Praga di fronte al proprio pubblico, ma la Dea non è andata oltre un poco soddisfacente 0-0. Le goleade la fanno da padrona nella massima competizione europea: il Bayern Monaco ha travolto il Brugge per 4-0 (Karl, Kane, Diaz, Jackson), il Chelsea ha liquidato l’Ajax per 5-1 (Guiu, Caicedo, Fernandez, Estevao, George per gli inglesi), il Liverpool ha strapazzato l’Eintracht Francoforte ha domicilio (Ekitike, van Dijk, Konate, Gakpo e Szoboszlai hanno ribaltato la rete iniziale di Kristensen). 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Dalla sconfitta di Como, la Juventus esce ridimensionata e Tudor sente la necessità di cambiare Secondo quanto riportato da TuttoSport, il primo cambiamento riguarda il modulo: l’esperimento della difesa a 4 contro gli uomini di Fabregas é fallito, quindi pr - facebook.com Vai su Facebook
La posizione "ufficiosa" della #Juventus è che Igor #Tudor non rischia nemmeno in caso di doppia sconfitta con #RealMadrid e #Lazio. In verità, la situazione è molto simile agli ultimi giorni di #Motta e in caso di ko al Bernabeu e all'Olimpico la situazione preci - X Vai su X
Juventus sconfitta a Madrid dal Real: Courtois è un muro, avrebbe meritato il pareggio - 0) arriva nella ripresa: Vinicius esce dal torpore e centra il palo, sulla ribattuta c'è l'inglese che la mette dentro ... fanpage.it scrive
Real Madrid-Juventus, Tudor esonerato o rimane dopo la sconfitta? Le ultime e le dichiarazioni - o in casa del Real Madrid dopo essere stata sconfitta in casa del Como. Scrive goal.com
Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham decide, ottima Juve a Madrid - 0 al Bernabeu contro il Real Madrid, ma convince per gioco, coraggio e organizzazione. europacalcio.it scrive