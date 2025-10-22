Juventus sconfitta al Bernabeu la decide Bellingham
MADRID (SPAGNA) - Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensazioni dalla partita giocata contro il Real Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Alla fine, vincono per 1-0 i Blancos (gol di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dalla sconfitta di Como, la Juventus esce ridimensionata e Tudor sente la necessità di cambiare Secondo quanto riportato da TuttoSport, il primo cambiamento riguarda il modulo: l’esperimento della difesa a 4 contro gli uomini di Fabregas é fallito, quindi pr - facebook.com Vai su Facebook
La posizione "ufficiosa" della #Juventus è che Igor #Tudor non rischia nemmeno in caso di doppia sconfitta con #RealMadrid e #Lazio. In verità, la situazione è molto simile agli ultimi giorni di #Motta e in caso di ko al Bernabeu e all'Olimpico la situazione preci - X Vai su X
Juventus sconfitta al Bernabeu, la decide Bellingham - Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensaz ... msn.com scrive
Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham decide, ottima Juve a Madrid - 0 al Bernabeu contro il Real Madrid, ma convince per gioco, coraggio e organizzazione. Scrive europacalcio.it
Sconfitta onorevole per la Juventus. Decide il match Bellingham - 0 grazie alla rete di Bellingham nella ripresa, ma deve mordersi le mani per le due clamorose occasioni da rete sprecate da Vlahovic ed Ope ... Si legge su sportpaper.it