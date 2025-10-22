Juventus sconfitta al Bernabeu la decide Bellingham

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025

MADRID (SPAGNA) - Nella notte delle stelle del Santiago Bernabeu, la Juventus non riesce a ritrovare i tre punti ma esce con tante buone sensazioni dalla partita giocata contro il Real Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Alla fine, vincono per 1-0 i Blancos (gol di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

juventus sconfitta al bernabeu la decide bellingham

Juventus sconfitta al Bernabeu, la decide Bellingham

