Juventus sconfitta a Madrid dal Real | Courtois è un muro avrebbe meritato il pareggio

La rete che decide il match (1-0) arriva nella ripresa: Vinicius esce dal torpore e centra il palo, sulla ribattuta c'è l'inglese che la mette dentro da pochi passi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dalla sconfitta di Como, la Juventus esce ridimensionata e Tudor sente la necessità di cambiare Secondo quanto riportato da TuttoSport, il primo cambiamento riguarda il modulo: l’esperimento della difesa a 4 contro gli uomini di Fabregas é fallito, quindi pr - facebook.com Vai su Facebook

La posizione "ufficiosa" della #Juventus è che Igor #Tudor non rischia nemmeno in caso di doppia sconfitta con #RealMadrid e #Lazio. In verità, la situazione è molto simile agli ultimi giorni di #Motta e in caso di ko al Bernabeu e all'Olimpico la situazione preci - X Vai su X

