Juventus sconfitta a Madrid dal Real | Courtois è un muro avrebbe meritato il pareggio

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete che decide il match (1-0) arriva nella ripresa: Vinicius esce dal torpore e centra il palo, sulla ribattuta c'è l'inglese che la mette dentro da pochi passi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

juventus sconfitta madrid realJuventus sconfitta a Madrid dal Real: Courtois è un muro, avrebbe meritato il pareggio - 0) arriva nella ripresa: Vinicius esce dal torpore e centra il palo, sulla ribattuta c'è l'inglese che la mette dentro ... Si legge su fanpage.it

juventus sconfitta madrid realReal Madrid-Juventus 1-0, le pagelle: Yildiz non si accende (5), Koopmeiners impalpabile (5). Di Gregorio superlativo (7,5) - Il big match della terza giornata di Champions League, disputato al Bernabeu, tra Real Madrid e Juventus termina con la vittoria dei blancos per 1- Secondo leggo.it

juventus sconfitta madrid realJuve sconfitta 1-0 a Madrid, decide Bellingham. Tra Atalanta e Slavia Praga finisce 0-0 - La squadra di Tudor tiene testa al Real ma deve arrendersi al gol di Belligham, siglato al 58’ e frutto di una ... Secondo unionesarda.it

