Juventus Next Gen sfida al Campobasso

Un test per la continuità La Juventus Next Gen è tornata in campo il 22 ottobre 2025 alle 14:30 al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria per affrontare il Campobasso nel recupero della nona giornata del Girone B di Serie C, come annunciato da Juventus.com. Dopo la vittoria convincente contro il Rimini, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus Next Gen, sfida al Campobasso

Altre letture consigliate

Appuntamento a sabato, in trasferta contro Juventus Next Gen. Forza Granata Gianni Mattonai Fotografia #ForzaGranata #Pontedera #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook

(Video) Serie C • 10ª Giornata: Rimini-Juventus Next Gen 0-2 (Deme, Vacca) ? https://ow.ly/3Ebm50XeCj5 - X Vai su X

Juventus Next Gen-Campobasso, le formazioni ufficiali: Brambilla punta su Okoro - Massimo Brambilla ha fatto qualche cambio rispetto alla sfida contro il Rimini. Scrive tuttojuve.com

Diretta Juve Next Gen-Campobasso e Primavera contro il Real Madrid: risultati in tempo reale e formazioni - La Juve Next Gen torna in campo per recuperare la sfida della nona giornata contro il Campobasso, non giocata per la sosta delle nazionali e i tanti convocati dei bianconeri. Secondo tuttosport.com

Juventus Next Gen-Campobasso: il recupero che può cambiare la classifica - Juventus Next Gen e Campobasso si sfidano nel recupero della 10ª giornata: un match cruciale per ridefinire gli equilibri nella zona centrale del Girone B di Serie C. Riporta ternananews.it