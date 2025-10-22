Juventus Next Gen i convocati per il Campobasso | Gil Puche confermato grande notizia per Brambilla! La lista ufficiale

Juventus Next Gen, i convocati per il Campobasso: la lista ufficiale di Massimo Brambilla per il recupero della 9ª giornata di Serie C 202526. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso noti i convocati per il match odierno con il Campobasso, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C. Una grande notizia per Brambilla: confermato tra i convocati Javier Gil Puche, che era ai box dal 12 agosto a causa di una lesione muscolare. Rispetto al Rimini, torna Simone Scaglia dopo la panchina in Prima squadra con il Como, manca Fuscaldo che sale con la Juventus al Bernabeu e torna in U23 Rouhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

