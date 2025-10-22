Juventus Next Gen i convocati per il Campobasso | Gil Puche confermato grande notizia per Brambilla! La lista ufficiale
Juventus Next Gen, i convocati per il Campobasso: la lista ufficiale di Massimo Brambilla per il recupero della 9ª giornata di Serie C 202526. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Gen ha reso noti i convocati per il match odierno con il Campobasso, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C. Una grande notizia per Brambilla: confermato tra i convocati Javier Gil Puche, che era ai box dal 12 agosto a causa di una lesione muscolare. Rispetto al Rimini, torna Simone Scaglia dopo la panchina in Prima squadra con il Como, manca Fuscaldo che sale con la Juventus al Bernabeu e torna in U23 Rouhi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Appuntamento a sabato, in trasferta contro Juventus Next Gen. Forza Granata Gianni Mattonai Fotografia #ForzaGranata #Pontedera #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook
(Video) Serie C • 10ª Giornata: Rimini-Juventus Next Gen 0-2 (Deme, Vacca) ? https://ow.ly/3Ebm50XeCj5 - X Vai su X
Pagina 1 | Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri scendono in campo contro i molisani nel recupero della nona giornata del girone B: le informazioni sul match ... Scrive tuttosport.com
Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Rimini - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per la decima giornata del girone B di Serie C che i bianconeri giocheranno in ... Riporta tuttojuve.com
Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini: due rientri molto importanti per la sfida di Serie C - Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida contro il Rimini: tutti i dettagli sui giocatori presenti È tempo di tornare in campo per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, impegnata ... Si legge su msn.com