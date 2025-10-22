Juventus Next Gen Campobasso LIVE | Scaglia tra i pali Deme e Vacca titolari alle spalle di Okoro Le scelte di Brambilla

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Juventus Next Gen Campobasso LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole confermarsi: dopo aver ritrovato la vittoria col Rimini e cancellato i due KO di fila, ora i bianconeri vogliono dare continuità nel recupero della 9ª giornata di Serie C contro il Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 14.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juventus Next Gen Campobasso 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen campobasso live scaglia tra i pali deme e vacca titolari alle spalle di okoro le scelte di brambilla

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Campobasso LIVE: Scaglia tra i pali, Deme e Vacca titolari alle spalle di Okoro. Le scelte di Brambilla

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus next gen campobassoPagina 1 | Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri scendono in campo contro i molisani nel recupero della nona giornata del girone B: le informazioni sul match ... Come scrive tuttosport.com

juventus next gen campobassoJuventus Next Gen-Campobasso: diretta live e risultato - Campobasso di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

juventus next gen campobassogil puche juventus next gen - Juventus Next Gen, i convocati per il Campobasso: la lista ufficiale di Massimo Brambilla per il recupero della 9ª giornata di Serie C 2025/26 Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Ge ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Campobasso