Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE | segna Faticanti ma è tutto fermo ravvisato un fallo in area Gol annullato ai bianconeri
di Marco Baridon Juventus Next Gen Campobasso LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole confermarsi: dopo aver ritrovato la vittoria col Rimini e cancellato i due KO di fila, ora i bianconeri vogliono dare continuità nel recupero della 9ª giornata di Serie C contro il Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso dei bianconeri 4? MANOVRA LA JUVE – Possesso palla dei bianconeri che provano a partire dalla difesa e cercare spazi 5? GRANDE CHIUSURA DI FATICANTI – Bella discesa del Campobasso che mette la palla in mezzo ma il centrocampista bianconero anticipa Lombari e manda in angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus. . Three points secured on the road! ? A 2–0 victory away to Rimini thanks to goals from Deme and Vacca for our Next Gen Team Vai su Facebook
(Video) Serie C • 10ª Giornata: Rimini-Juventus Next Gen 0-2 (Deme, Vacca) ? https://ow.ly/3Ebm50XeCj5 - X Vai su X
Pagina 1 | Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri scendono in campo contro i molisani nel recupero della nona giornata del girone B: le informazioni sul match ... Si legge su tuttosport.com
Juventus Next Gen-Campobasso: diretta live e risultato - Campobasso di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net
gil puche juventus next gen - Juventus Next Gen, i convocati per il Campobasso: la lista ufficiale di Massimo Brambilla per il recupero della 9ª giornata di Serie C 2025/26 Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus Next Ge ... Si legge su juventusnews24.com