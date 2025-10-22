Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE | inizia la ripresa dentro Pugno
di Marco Baridon Juventus Next Gen Campobasso LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il recupero della 9ª giornata di Serie C. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen vuole confermarsi: dopo aver ritrovato la vittoria col Rimini e cancellato i due KO di fila, ora i bianconeri vogliono dare continuità nel recupero della 9ª giornata di Serie C contro il Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Campobasso 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso dei bianconeri 4? MANOVRA LA JUVE – Possesso palla dei bianconeri che provano a partire dalla difesa e cercare spazi 5? GRANDE CHIUSURA DI FATICANTI – Bella discesa del Campobasso che mette la palla in mezzo ma il centrocampista bianconero anticipa Lombari e manda in angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Appuntamento a sabato, in trasferta contro Juventus Next Gen. Forza Granata Gianni Mattonai Fotografia #ForzaGranata #Pontedera #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook
(Video) Serie C • 10ª Giornata: Rimini-Juventus Next Gen 0-2 (Deme, Vacca) ? https://ow.ly/3Ebm50XeCj5 - X Vai su X
Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri scendono in campo contro i molisani nel recupero della nona giornata del girone B: le informazioni sul match ... Secondo msn.com
Pagina 1 | Juventus Next Gen-Campobasso: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri scendono in campo contro i molisani nel recupero della nona giornata del girone B: le informazioni sul match ... Come scrive tuttosport.com
Juventus Next Gen-Campobasso: diretta live e risultato - Campobasso di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive