Juventus | Locatelli e il rischio panchina contro il Real

Ilprimatonazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una panchina possibile La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Real Madrid al Bernabéu il 22 ottobre 2025 alle 21:00, ma Igor Tudor potrebbe sorprendere escludendo Manuel Locatelli dall’undici titolare. Il capitano bianconero rischia la panchina per motivi tattici, con Tudor che cerca più dinamismo a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus locatelli e il rischio panchina contro il real

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Locatelli e il rischio panchina contro il Real

