Juventus | le imprese storiche al Bernabeu

Ilprimatonazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida leggendaria Real Madrid e Juventus si affrontano il 22 ottobre 2025 al Santiago Bernabéu per la terza giornata della UEFA Champions League 202526, in una delle rivalità più iconiche del calcio europeo. Sarà la 22ª sfida in Champions tra le due squadre, la decima a Madrid. La Juventus, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le imprese storiche al bernabeu

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: le imprese storiche al Bernabeu

Argomenti simili trattati di recente

juventus imprese storiche bernabeuReal Madrid Juventus, 3 imprese bianconere al Bernabeu: da Sivori alla standing ovation per Del Piero, e quel 2018 che grida ancora vendetta… Riavvolgiamo il nastro così - Real Madrid Juventus, dentro alle 3 vittorie bianconere al Bernabeu: da Sivori alla standing ovation per Del Piero, e il 2018 che lascia ancora l’amaro La Juve ha vinto 3 volte al Bernabeu in epoche e ... Da juventusnews24.com

juventus imprese storiche bernabeuPrimati, standing ovation, ex e... bidoni: le 4 grandi imprese della Juve al Bernabeu - I bianconeri sfidano in trasferta il Real Madrid per la decima volta in Champions League e sperano di replicare quei precedenti favorevoli in cui hanno scritto pagine di storia ... Lo riporta msn.com

juventus imprese storiche bernabeuReal Madrid-Juventus: Tudor cerca la svolta al Bernabeu, ma il futuro è appeso a un filo - Juventus: Tudor cerca la svolta al Bernabeu, ma il futuro è appeso a un filo secondo Leggo Milano. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Imprese Storiche Bernabeu