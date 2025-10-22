Juventus la società alza la voce dopo il crollo di Como | squadra convocata e duramente rimproverata Tudor resta ma è sotto osservazione
È uno dei momenti più difficili della recente storia bianconera. La Juventus, reduce dal clamoroso 2-0 subito a Como, si trova in una fase di profonda crisi, con risultati che non arrivano e un clima sempre più teso attorno a Igor Tudor. Ma, secondo quanto rivelato da La Stampa, il malcontento della società non si ferma alla panchina: stavolta, nel mirino, c’è anche la squadra. Il club, racconta il quotidiano torinese, ha deciso di convocare l’intera rosa per un confronto diretto e senza filtri. Una riunione accesa, in cui ai giocatori sono state contestate la mancanza di grinta, concentrazione e cattiveria agonistica, oltre a un approccio giudicato troppo superficiale alle ultime partite. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
