Juventus il retroscena sull’ultimatum di Comolli a Tudor

Juventus: Confronto e Ultimatum alla Continassa Tuttosport svela il retroscena dietro l’ultimatum della società a Tudor dopo la pesante sconfitta contro il Como. La Juventus ha vissuto una giornata di confronto intenso alla Continassa. Il direttore generale Damien Comolli, prossimo amministratore delegato, ha riunito i calciatori per chiedere maggiore responsabilità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il retroscena sull’ultimatum di Comolli a Tudor

Argomenti simili trattati di recente

Il curioso retroscena raccontato dall’ex giocatore della Juventus, oggi al Cesena, Gianluca Frabotta su Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri - X Vai su X

Lloyd Kelly racconta i retroscena sul suo arrivo alla Juventus ?"Non mi aspettavo la chiamata della Juve. Ho impiegato dieci secondi per capire cosa interesse il mio agente quando mi ha chiamato proponendomi il trasferimento a Torino", ha spiegato il bi - facebook.com Vai su Facebook

Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica: incontro con l’allenatore e con la squadra. Sostegno al tecnico rinnovato ma resta sotto osservazione. Ecco cosa è successo - Tudor Juve (Sky), Comolli suona la carica dopo la sconfitta contro il Como: tutti gli aggiornamenti sull’incontro con l’allenatore L’umore è “piuttosto basso, a terra”. juventusnews24.com scrive

Juventus, Comolli amministratore delegato e Chiellini consigliere: le novità del Cda bianconero - Damien Comolli amministratore delegato, sulla scia del connazionale francese Blanc. Come scrive leggo.it

Comolli al comando, via Scanavino. Ferrero, Chiellini e Tether...: così Elkann cambia il CdA Juve - Saluterà Maurizio Scanavino che, attualmente, occupa la posizione di amministratore delegato e lascerà la società e il Consiglio di amministrazione. Secondo tuttosport.com