Juventus fai la galattica! l’analisi di Garlando su Gazzetta | ecco l’antidoto per la svolta bianconera contro il Real Madrid
Juventus «fai la galattica!», l’analisi di Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport verso la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il Bernabéu non è un campo qualunque: con Mbappé, Vinicius e Bellingham, il Real Madrid (capolista in Liga e a punteggio pieno in Champions) rappresenta l’avversario più ostico per una Juventus che cerca disperatamente una svolta dopo un periodo di pareggi e la batosta di Como. Le statistiche sono impietose: il Real domina in casa e in Champions, mentre la Juve fatica in trasferta. Tuttavia, le grandi difficoltà possono ispirare grandi imprese, e una prestazione di carattere potrebbe cementare il futuro di Tudor e rilanciare le ambizioni bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
