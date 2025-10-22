Juventus come interpretare la conferenza di Tudor | colpa di arbitri e calendario? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventus, come interpretare la conferenza di Tudor – Ecco il VIDEO in cui Paolo Rossi ha commentato le parole del mister bianconero. Una conferenza stampa che doveva dare risposte e che, invece, ha sollevato ancora più dubbi. Le parole di Igor Tudor alla vigilia del Real Madrid, analizzate nel format Primo Tempo di , sono un segnale preoccupante, l’immagine di un allenatore che, invece di assumersi la responsabilità di una crisi profonda, cerca alibi esterni che non reggono di fronte alla realtà dei fatti. La Juventus non vince dal 13 settembre. Da allora, ha collezionato cinque pareggi e una disastrosa sconfitta contro la neopromossa Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, come interpretare la conferenza di Tudor: colpa di arbitri e calendario? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

