Juventus | Chiellini e la fiducia in Tudor

Fiducia confermata Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha preso una posizione netta in difesa di Igor Tudor alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il 22 ottobre 2025. Come riportato da Sport Mediaset, Chiellini ha smentito le voci su presunte tensioni: “Si è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini e la fiducia in Tudor

Scopri altri approfondimenti

“I’m in touch with #Chiellini. My relationship with #Juventus, and I’m not just talking about the fans but the entire environment, has always remained close. I still speak with Chiellini, but we’ve never talked about the presidency.” John #Elkann - facebook.com Vai su Facebook

Fuori dal Cda, ma vicino a Comolli: Chiellini figura chiave della Juve che verrà #chiellini #juventus - X Vai su X

Pagina 2 | Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli - Il dirigente biaconero tocca diversi temi importanti a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Real Madrid ... Si legge su tuttosport.com

Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere”. Poi si sorprende sul post di Locatelli - Il dirigente biaconero tocca diversi temi importanti a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Real Madrid ... Lo riporta tuttosport.com

Juventus, Chiellini: "Vogliamo continuare con Tudor! Dette e scritte cose non vere" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Real Madrid e risponde alle domande circa la posizione ... Lo riporta tuttonapoli.net