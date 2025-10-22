Juventus | Chiellini e la fiducia in Tudor

22 ott 2025

Fiducia confermata Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha preso una posizione netta in difesa di Igor Tudor alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, il 22 ottobre 2025. Come riportato da Sport Mediaset, Chiellini ha smentito le voci su presunte tensioni: “Si è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

