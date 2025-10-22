Juventus | Bonan analizza il momento bianconero
Un gioco incostante Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento della Juventus, come riportato da TuttoJuve.com. “La squadra va a fiammate”, ha dichiarato, evidenziando una prestazione altalenante nella sconfitta per 2-0 contro il Como. La Juventus alterna momenti di buon calcio a fasi di difficoltà in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bonanni: "#Maignan alla #Juventus? Non so se possa essere l'operazione giusta" - X Vai su X
LA JUVENTUS ESCE TRA I FISCHI E GLI INSULTI A COMO! - facebook.com Vai su Facebook
Bonan: “La Juventus va a folate. Certe voci disturbano l’ambiente” - Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento che vive la Juventus. Scrive tuttojuve.com
Tudor Juve, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio contro il Milan - Tudor Juve, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha analizzato il momento dei bianconeri dopo il pareggio contro il Milan Solida sì, ma ancora incompiuta. Come scrive juventusnews24.com
Cosa manca in questo momento alla Juventus? Il parere degli opinionisti - Ma cosa manca in questo momento alla Juve per diventare davvero grande? Lo riporta tuttomercatoweb.com