Juve Under 20 ancora ko | contro il Real arriva la terza sconfitta in Youth League
La squadra di Padoin perde anche contro i Blancos, a cui basta una rete di Navascues al 12'. Nel finale espulso Merola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
UNDER 15: Lazio-Juve Stabia 4-0 Terza vittoria consecutiva per le aquile di mister Fazi. La Lazio cala il poker ai danni della Juve Stabia grazie alla doppietta di Bacchi ed alle reti di Boveri e Scarabotti. I biancocelesti difendono il secondo posto della - facebook.com Vai su Facebook
JuventusFC - X Vai su X
Real Madrid-Juve U20 0-0, cominciato il match - 5' – Juve in avanti: Merola si rende protagonista di una percussione offensiva, ma viene fermato senza fallo. Si legge su tuttojuve.com
Juve, Under 20 ancora ko: contro il Real arriva la terza sconfitta in Youth League - La squadra di Padoin perde anche contro i Blancos, a cui basta una rete di Navascues al 12'. Secondo gazzetta.it
Real Madrid-Juve U20 1-0, finale: espulso Merola, basta la rete di Navascues - 45'+5' – Finisce la gara al Di Stefano di Madrid: vince il Real 1- tuttojuve.com scrive