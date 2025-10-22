Juve Tudor dopo il ko col Real | Avremmo meritato un gol In due anni poca gente di peso ma ora

"In un paio di anni tanti giocatori nuovi sono venuti e sono mancati un po' i campioni. Però a questa squadra va data fiducia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Tudor dopo il ko col Real: "Avremmo meritato un gol. In due anni poca gente di peso, ma ora..."

