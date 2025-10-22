Juve Stabia linea dura | Via 11 società dei boss

La linea dura non si è fatta attendere. È stato il prefetto di Napoli a firmare undici interdittive a carico di altrettante società ritenute in odore di camorra. Una svolta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Juve Stabia, linea dura: «Via 11 società dei boss»

