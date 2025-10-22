Juve Primavera i convocati per il Real Madrid in Youth League | torna Radu nella lista di Padoin! Altre 6 novità rispetto all’ultima uscita europea l’elenco ufficiale

Juve Primavera, i convocati per il Real Madrid in Youth League: Radu torna in lista di Padoin! Poi 6 novità rispetto all’ultima partita europea. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve Primavera ha reso noto l’elenco dei convocati per il match odierno in Youth League contro il Real Madrid. La bellissima notizia per Padoin è che torna, dopo il lungo infortunio, il portiere Radu. Rispetto all’ultima uscita europea, poi, mancano Leone, Keutgen, Borasio e De Brul. Ci sono invece Bellino e Sosna. Juve Primavera, i convocati per il Real Madrid in Youth League. 2 Bamballi 3 Rizzo 5 Boufandar 6 Milia 9 Lopez 10 Finocchiaro 13 Verde 14 Durmisi 16 Contarini 21 Merola 22 Bellino 23 Bassino 24 Mazur 26 Grelaud 27 Elimoghale 28 Tiozzo 35 Nava 37 Huli 38 Sosna 40 Radu QUOTE REAL MADRID JUVE – La Juve cerca di interrompere il digiuno da vittorie contro i Blancos di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

