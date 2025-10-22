Juve Primavera i convocati per il Real Madrid in Youth League | torna Radu nella lista di Padoin! Altre 6 novità rispetto all’ultima uscita europea l’elenco ufficiale
Juve Primavera, i convocati per il Real Madrid in Youth League: Radu torna in lista di Padoin! Poi 6 novità rispetto all’ultima partita europea. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve Primavera ha reso noto l’elenco dei convocati per il match odierno in Youth League contro il Real Madrid. La bellissima notizia per Padoin è che torna, dopo il lungo infortunio, il portiere Radu. Rispetto all’ultima uscita europea, poi, mancano Leone, Keutgen, Borasio e De Brul. Ci sono invece Bellino e Sosna. Juve Primavera, i convocati per il Real Madrid in Youth League. 2 Bamballi 3 Rizzo 5 Boufandar 6 Milia 9 Lopez 10 Finocchiaro 13 Verde 14 Durmisi 16 Contarini 21 Merola 22 Bellino 23 Bassino 24 Mazur 26 Grelaud 27 Elimoghale 28 Tiozzo 35 Nava 37 Huli 38 Sosna 40 Radu QUOTE REAL MADRID JUVE – La Juve cerca di interrompere il digiuno da vittorie contro i Blancos di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League Quando si gioca il match dei bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
#Padoin dopo il pareggio della Juve Primavera Ecco cosa ha detto - X Vai su X
Youth League, i convocati di Pdoin per la sfida al Real - Mercoledi ricco di impegni in casa Juventus: oltre alla supersfida di Champions League del Bernabeu contro il Real Madrid, e al recupero di Serie C che vedrà impegnata la Next Gen, ... Secondo tuttojuve.com
Juventus Primavera a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League - La Juve sfida il Real Madrid nella terza giornata di Youth League, in campo alle ore 16 in terra spagnola. Lo riporta tuttosport.com
Real Madrid Juve Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la partita valida per la terza giornata della competizione - Real Madrid Juve Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la partita valida per la terza giornata della competizione La Juve Primavera si prepara ad affrontare il Real Mad ... Da juventusnews24.com