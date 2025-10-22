Juve in Serie B: RAPPORTI CON LA MAFIA Il sogno finisce ancora: è arrivata l’amministrazione giudiziaria"> Il sogno ancora una volta non può essere realizzato. L’arrivo dell’amministrazione giudiziaria ha tagliato le gambe della Juve. Un terremoto giudiziario scuote la Serie B: la Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria. La Procura di Napoli, in collaborazione con l’Antimafia, ha applicato una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia. Il provvedimento scatta in presenza di forti indizi che ritengono un’attività economica controllata dalla criminalità organizzata o che, comunque, possa agevolarla in modo significativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

