Juve in Serie B | RAPPORTI CON LA MAFIA | Il sogno finisce ancora | è arrivata l’amministrazione giudiziaria
Juve in Serie B: RAPPORTI CON LA MAFIA Il sogno finisce ancora: è arrivata l’amministrazione giudiziaria"> Il sogno ancora una volta non può essere realizzato. L’arrivo dell’amministrazione giudiziaria ha tagliato le gambe della Juve. Un terremoto giudiziario scuote la Serie B: la Juve Stabia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria. La Procura di Napoli, in collaborazione con l’Antimafia, ha applicato una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia. Il provvedimento scatta in presenza di forti indizi che ritengono un’attività economica controllata dalla criminalità organizzata o che, comunque, possa agevolarla in modo significativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Women | La Juventus batte a domicilio la Lazio grazie al gol di Girelli ? Il racconto del match - X Vai su X
Juve in Serie B: RAPPORTI CON LA MAFIA | Il sogno finisce ancora: è arrivata l’amministrazione giudiziaria - L'arrivo dell'amministrazione giudiziaria ha tagliato le gambe della Juve. Riporta napolipiu.com
Juve Stabia, infiltrazioni mafiose, la replica della società: pronti a collaborare, stagione sportiva non a rischio. Il comunicato - Juve Stabia in amministrazione controllata per infiltrazioni mafiose ma il club è tranquillo e assicura che la stagione sportiva va avanti senza problemi ... Come scrive clubdoria46.it
Juve Stabia, il comunicato: «Nessun rischio di penalizzazioni» - I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Secondo forzapalermo.it