Juve chiamata a raccolta dal club nel mirino oltre a Tudor finiscono anche i calciatori! Cosa è successo dopo il ko di Como | il retroscena
Juve, La Stampa svela il retroscena dopo la brutta sconfitta di Como: squadra a rapporto, accusata di approccio insufficiente. E il tecnico.. È un periodo complesso, forse il più difficile della recente storia bianconera. La Juventus, reduce dalla clamorosa e umiliante sconfitta per 2-0 sul campo del Como, si prepara ad affrontare la proibitiva trasferta di Champions League contro il Real Madrid in un clima a dir poco rovente. I risultati non arrivano, il gioco latita e la panchina di Igor Tudor inizia a traballare seriamente. Ma l’allenatore, secondo un clamoroso retroscena svelato da La Stampa, non sarebbe l’unico finito sotto accusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
