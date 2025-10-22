Justin Timberlake dopo la diagnosi della malattia di Lyme Si sta concentrando sulla malattia e la famiglia

Justin Timberlake continua a rimanere lontano dai riflettori dopo l’annuncio sui social della malattia di Lyme la scorsa estate con il quale aveva raccolto l’abbraccio dei fan e dei colleghi. Conclusosi il Forget Tomorrow World Tour (che l’aveva visto lo scorso giugno protagonista agli I-Days di Milano ) con l’ultimo live tenutosi ad Istanbul, la voce di Mirror in un lungo post annunciava ai followers di essere affetto dalla patologia di origine batterica. “Tra le altre cose, ho lottato contro alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, cosa che non dico per farvi sentire male per me, ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Justin Timberlake dopo la diagnosi della malattia di Lyme “Si sta concentrando sulla malattia e la famiglia”

