Juric vuole una notte da Dea L’Atalanta non si fida dello Slavia

Vietato sbagliare questa sera per l’Atalanta che, alle 21, riceve nella New Balance Arena (sold out), i cechi dello Slavia Praga in una partita da vincere assolutamente, magari anche con più gol di scarto per la differenza reti finale. Sulla carta è la partita più semplice delle otto in programma per la Dea, che si presenta a questa terza giornata con tre punti, dopo la pesante sconfitta subita a settembre all’esordio in casa dei campioni d’Europa del Paris St Germain, per 4-0, e il successo casalingo in rimonta per 2-1 contro l’ostico Bruges nella seconda giornata. Infilare la seconda vittoria consecutiva permetterebbe ai nerazzurri di salire a sei punti e poter poi affrontare con maggiore serenità le due difficili trasferte di novembre sui campi di Olympique Marsiglia e Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juric vuole una notte da Dea. L’Atalanta non si fida dello Slavia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lo Slavia vuole stupire Bergamo, Trpisovsky: "Vorlicky ci ha dato consigli". E l'ex Torino Zima loda Juric - BergamoNews - X Vai su X

Atalanta-Lazio: sfida spettacolare al Gewiss Stadium Oggi, domenica 19 ottobre 2025, la Dea ancora imbattuta ospita una Lazio imprevedibile. Juric vuole mantenere lo zero in casella sconfitte, ma davanti troverà una squadra biancoceleste capace di sor - facebook.com Vai su Facebook

Juric vuole una notte da Dea. L’Atalanta non si fida dello Slavia - Vietato sbagliare questa sera per l’Atalanta che, alle 21, riceve nella New Balance Arena (sold out), i cechi dello Slavia Praga in una partita da vincere assolutamente, magari anche con più gol di sc ... Scrive sport.quotidiano.net

La Dea cerca la rivincita col Bruges, Juric “Vincere per ripartire” - BERGAMO (ITALPRESS) – “Domani sarà una partita importante, anche pensando anche un pò alla gara dello scorso anno e a come è andata, cercheremo di vincere per riprendere il cammino nel girone”. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Juric si toglie i sassolini dalla scarpa: “Non sono un allenatore finito, ma il nostro mondo è così” - L'Atalanta stava per tornare a casa con l'interno bottino, ma il gol di Cabal ha fissato sull'1- Si legge su fanpage.it