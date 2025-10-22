Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Juliana Moreira ha scelto di aprire il suo cuore raccontando un disagio che l'ha accompagnata per anni: "Mi sentivo in un corpo sbagliato". Le sue parole, così dirette e sincere, hanno toccato le corde di molte donne che si sono riconosciute in quel senso di estraneità verso il proprio corpo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Juliana Moreira e i quattro interventi di riduzione del seno: "Mi sentivo in un corpo sbagliato"