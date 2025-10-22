Juliana Moreira e i quattro interventi di riduzione del seno | Mi sentivo in un corpo sbagliato

Milleunadonna.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Juliana Moreira ha scelto di aprire il suo cuore raccontando un disagio che l'ha accompagnata per anni: "Mi sentivo in un corpo sbagliato". Le sue parole, così dirette e sincere, hanno toccato le corde di molte donne che si sono riconosciute in quel senso di estraneità verso il proprio corpo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

juliana moreira e i quattro interventi di riduzione del seno mi sentivo in un corpo160sbagliato

© Milleunadonna.it - Juliana Moreira e i quattro interventi di riduzione del seno: "Mi sentivo in un corpo sbagliato"

Altre letture consigliate

juliana moreira quattro interventi“Ho fatto quattro interventi”: Juliana Moreira e il calvario per ridurre il seno - A "La Volta Buona", Juliana Moreira confida di aver affrontato quattro interventi per ridurre il seno, spiegando le motivazioni. Riporta donnaglamour.it

juliana moreira quattro interventiJuliana Moreira e la riduzione al seno: “In gravidanza arrivai a una tredicesima, mi sentivo in un corpo sbagliato” - Juliana Moreira ha raccontato a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, il percorso che l’ha portata a ridurre il seno dopo anni di ... Scrive fanpage.it

juliana moreira quattro interventiJuliana Moreira: «Quattro interventi per ridurre il seno. In gravidanza sono arrivata alla coppa G, compravo i reggiseni in America» - La showgirl non ha mai nascosto di essere ricorsa al bisturi ben 4 volte per ridurre la taglia del seno, per lei ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juliana Moreira Quattro Interventi