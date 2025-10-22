Juliana Moreira e i quattro interventi di riduzione del seno | Mi sentivo in un corpo sbagliato
Nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, Juliana Moreira ha scelto di aprire il suo cuore raccontando un disagio che l'ha accompagnata per anni: "Mi sentivo in un corpo sbagliato". Le sue parole, così dirette e sincere, hanno toccato le corde di molte donne che si sono riconosciute in quel senso di estraneità verso il proprio corpo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
"Mi sono operata 4 volte al seno. Mi sentivo in un corpo sbagliato, in gravidanza arrivai alla 13esima..." Juliana Moreira nello studio di Caterina Balivo racconta come ha vissuto i cambiamenti del suo corpo - facebook.com Vai su Facebook
“Ho fatto quattro interventi”: Juliana Moreira e il calvario per ridurre il seno - A "La Volta Buona", Juliana Moreira confida di aver affrontato quattro interventi per ridurre il seno, spiegando le motivazioni. Riporta donnaglamour.it
Juliana Moreira e la riduzione al seno: “In gravidanza arrivai a una tredicesima, mi sentivo in un corpo sbagliato” - Juliana Moreira ha raccontato a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai1, il percorso che l’ha portata a ridurre il seno dopo anni di ... Scrive fanpage.it
Juliana Moreira: «Quattro interventi per ridurre il seno. In gravidanza sono arrivata alla coppa G, compravo i reggiseni in America» - La showgirl non ha mai nascosto di essere ricorsa al bisturi ben 4 volte per ridurre la taglia del seno, per lei ... leggo.it scrive