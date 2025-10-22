Jonas e Omer tensione alle stelle | Se non ci fossero le telecamere…

Basta poco per far esplodere la tensione dentro la Casa del Grande Fratello, e questa volta è stata una semplice pizza in forno a scatenare una violenta lite tra Omer Elomari e Jonas Pepe. A poco più di una settimana dall’inizio del reality, i due gieffini sono arrivati a un passo dalla rissa. Dopo un chiarimento solo di facciata, i rapporti tra loro sono rimasti tesi. Lunedì sera, durante la diretta, la situazione è nuovamente precipitata, rivelando che la pace raggiunta nei giorni precedenti era solo apparente. Omer nomina Jonas: “Ti ho votato per la tua arroganza”. Nel corso dell’ultima puntata, Omer ha motivato la sua nomination contro Jonas con parole dirette e senza giri di frase: “Ti ho nominato per la tua arroganza e per come ti sei comportato con Grazia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Jonas e Omer, tensione alle stelle: Se non ci fossero le telecamere…”

