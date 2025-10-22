Jimmy Sax pubblica il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

22 ott 2025

e il singolo Romeo. È disponibile in esclusiva 24 Reasons to Touch the Olympus, il nuovo docufilm prodotto da Wonder Manage srl. Il progetto ripercorre i primi sei anni di carriera di Jimmy Sax, incentrandosi sul concerto del 24 settembre 2024 all’Olympia di Parigi, una tappa simbolica, punto di arrivo e al tempo stesso trampolino verso un futuro internazionale senza confini. Più che un sassofonista, Jimmy si conferma entertainer capace di trasformare i suoi show in esperienze collettive, conquistando masse e teatri in tutta Europa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

