Jimmy Sax pubblica il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

e il singolo Romeo. È disponibile in esclusiva 24 Reasons to Touch the Olympus, il nuovo docufilm prodotto da Wonder Manage srl. Il progetto ripercorre i primi sei anni di carriera di Jimmy Sax, incentrandosi sul concerto del 24 settembre 2024 all’Olympia di Parigi, una tappa simbolica, punto di arrivo e al tempo stesso trampolino verso un futuro internazionale senza confini. Più che un sassofonista, Jimmy si conferma entertainer capace di trasformare i suoi show in esperienze collettive, conquistando masse e teatri in tutta Europa. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Jimmy Sax pubblica il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus

Altri contenuti sullo stesso argomento

22/10/1969. Quante ore ho per parlarvi di questo album? Prodotto da Peter Grant e Jimmy Page Atlantic pubblica negli U.S.A. (in U.K. lo farà il 31/10/1969) il secondo magistrale L.P. dei Led Zeppelin: "Led Zeppelin II": https://youtube.com/playlist?list=PLLy1F0 - X Vai su X

Parla il proprietario di Jimmy travel di Firenze, per il quale lavorava l’uomo morto. “L’autista è riuscito ad evitare danni più gravi” - facebook.com Vai su Facebook

Jimmy Sax, ecco il docufilm 24 Reasons to Touch the Olympus e il nuovo singolo Roméo - Jimmy Sax, tra i sassofonisti più apprezzati e seguiti al mondo con oltre mezzo miliardo di stream, 1,5 milioni di follower e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, torna con un doppio ... Si legge su tg24.sky.it