Jesi nasce ' volontari ad arte' | Cna forma gli over 65 sui musei cittadini
Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 - Prende ufficialmente il via a Jesi “Volontari ad arte”, il nuovo corso gratuito promosso da Cna pensionati Ancona e rivolto alla popolazione over 65. Il percorso si inserisce all’interno di un progetto più ampio dedicato all’invecchiamento attivo, già avviato con successo attraverso eventi come il Silver Day e iniziative culturali svoltesi negli scorsi mesi. L’obiettivo del corso è “formare un gruppo di volontari senior che possano affiancare operatori museali e culturali in attività di valorizzazione, accoglienza e mediazione nei luoghi della cultura. Una proposta che unisce apprendimento, cittadinanza attiva e partecipazione sociale, offrendo agli anziani l’opportunità di acquisire competenze utili e di contribuire attivamente alla vita culturale della propria comunità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Novità in casa Radiz Radiz, la nostra nuova collezione di etichette, incontra La Staffa e nasce un bianco che racconta il suo territorio senza filtri: il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 'SP'. Energico e autentico, arriva dalle colline ricche di miner - facebook.com Vai su Facebook
Jesi, nasce “Estia”, il nuovo centro pubblico per la famiglia - X Vai su X
Jesi in lacrime per la scomparsa di Alberto Zoppi, un amore infinito per l’arte pasticcera - JESI Si è spento ieri all’età di 81 anni all’ospedale Carlo Urbani, Alberto Zoppi, storico fondatore col fratello Elio della omonima pasticceria di Jesi. Come scrive corriereadriatico.it