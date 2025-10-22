Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 - Prende ufficialmente il via a Jesi “Volontari ad arte”, il nuovo corso gratuito promosso da Cna pensionati Ancona e rivolto alla popolazione over 65. Il percorso si inserisce all’interno di un progetto più ampio dedicato all’invecchiamento attivo, già avviato con successo attraverso eventi come il Silver Day e iniziative culturali svoltesi negli scorsi mesi. L’obiettivo del corso è “formare un gruppo di volontari senior che possano affiancare operatori museali e culturali in attività di valorizzazione, accoglienza e mediazione nei luoghi della cultura. Una proposta che unisce apprendimento, cittadinanza attiva e partecipazione sociale, offrendo agli anziani l’opportunità di acquisire competenze utili e di contribuire attivamente alla vita culturale della propria comunità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, nasce 'volontari ad arte': Cna forma gli over 65 sui musei cittadini