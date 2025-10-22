jesi la provincia rigetta il progetto per la piattaforma rifiuti edison alla zipa

Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 – Adesso è ufficiale: rigettata la proposta di realizzazione dell’impianto Edison per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa. A renderlo noto il Comune di Jesi dopo la seduta della conferenza dei servizi di stamattina: “La Provincia, al termine della conferenza dei servizi odierna che chiudeva il procedimento per l'autorizzazione alla proposta dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte di Edison Next, l'ha rigettata, esprimendo il definitivo parere negativo. Un risultato importante per l’intera città di Jesi. Un risultato importante sotto due punti di vista: nella sostanza, perché sono state accolte e ritenute congruenti, motivate e pienamente fondate tutte le osservazioni che il Comune ha prodotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

