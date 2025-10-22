Jesi e Arcevia un finesettimana di spettacoli per ragazzi
Jesi (Ancona), 22 ottobre 2025 - Nuovi appuntamenti, questo fine settimana, per la 42esima stagione di Teatro Ragazzi organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 13 Comuni della provincia di Ancona. Il cartellone di 46 spettacoli per famiglie e 84 spettacoli dedicati alle scuole di vario ordine e grado, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Marche, dai Comuni di Appignano, Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico. Collaborano Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Cms Consorzio Marche Spettacolo, Jesi Educa, Rassegna Malati di Niente, progetto Epic, Ambito 10 Fabriano, Asp Ambito 9, Fondazione Cariverona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
