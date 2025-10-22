Jeremy Renner aggiorna sul suo futuro come Occhio di Falco nel MCU

Sono passati quasi quattro anni da quando Jeremy Renner ha interpretato Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe nella serie TV che condivide con Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld. Con la saga del Multiverso che si avvicina alla fine, il destino delle varie serie TV del MCU è ancora incerto. Liam Crowley di ScreenRant ha recentemente intervistato Renner in vista della premiere della quarta stagione di Mayor of Kingstown il 26 ottobre e ha ottenuto un nuovo aggiornamento sulle possibilità di una seconda stagione di Occhio di Falco. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

