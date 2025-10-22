Jeremy Allen White rivela lo stato delle riprese della quinta stagione di The Bear

È stata confermata la produzione della quinta stagione di The Bear, dopo la decisione rivoluzionaria presa da Carmy Berzatto nel finale della quarta stagione. Sono passati quasi quattro mesi dall’uscita della quarta stagione di The Bear, conclusasi con la decisione dello chef protagonista di lasciare il ristorante, affidandone la gestione a Sydney, Ritchie e Natalie. Durante una nuova intervista con Vogue, a Jeremy Allen White è stato chiesto se la produzione della prossima stagione fosse già iniziata. Tuttavia, il protagonista ha confermato che “non abbiamo ancora girato la prossima stagione”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Born to rock. Jeremy Allen White è Bruce Springsteen in SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA, dal 23 Ottobre al cinema. Acquista il tuo biglietto ora! - facebook.com Vai su Facebook

Ospite di Fabio Fazio insieme all'attore Jeremy Allen White, The Boss ha parlato non solo del film ispirato alla sua vita ma anche dell'America di oggi - X Vai su X

Springsteen: Liberami dal Nulla, la recensione del film con Jeremy Allen White - Scott Cooper si cimenta in Springsteen: Liberami dal Nulla, concentrandosi su un momento cruciale nella vita di Bruce Springsteen ... Riporta tvserial.it

Jeremy Allen White quanti figli ha? La vita privata dell'attore di "Shameless" - Scopri quanti figli ha Jeremy Allen White "Shameless" e "The Bear": tutto sulle figlie, il divorzio, i test dell’alcol per la custodia e la vita familiare dell’attore ... Secondo tag24.it

Jeremy Allen White suona le hit di Springsteen per il nuovo film - Annunciata la colonna sonora di "Liberami dal nulla": ci sono anche contributi dei Greta Van Fleet ... Secondo rockol.it