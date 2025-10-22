Jennifer Lawrence ha quasi smesso di recitare durante i suoi due anni di pausa | Ero in pace con me stessa

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jennifer Lawrence tornerà a brillare sul grande schermo quest’anno, recitando nel tanto atteso thriller psicologico Die My Love, della regista Lynne Ramsay. Con questa commedia dark, la Lawrence torna a interpretare i ruoli complessi in cui eccelle, dopo essere diventata una star di prima grandezza grazie alle sue interpretazioni in Silver Linings Playbook, American Hustle e Winter’s Bone. A 35 anni, Lawrence potrebbe ancora regalare molte altre interpretazioni decisive per la sua carriera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

jennifer lawrence ha quasiJennifer Lawrence, la lezione dal set: "Nuda e incinta, non mi sono mai sentita così potente" - Jennifer Lawrence ha girato una scena di nudo incinta e si è sentita "potente". Si legge su nostrofiglio.it

jennifer lawrence ha quasiJennifer Lawrence racconta il lato oscuro della maternità - Jennifer Lawrence svela il lato oscuro della maternità nel suo nuovo film "Die, My Love", confessando di essersi sentita "un'aliena", e condivide esilaranti aneddoti sulla sua amicizia con il co- Scrive tag24.it

jennifer lawrence ha quasiJennifer Lawrence: "Ho cercato di compiacere gli altri per gran parte della mia vita" - Dopo due anni lontana dal cinema, Jennifer Lawrence racconta la serenità (e la paura) di aver rischiato di non tornare più sullo schermo. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jennifer Lawrence Ha Quasi