Jennifer Lawrence ha quasi smesso di recitare durante i suoi due anni di pausa | Ero in pace con me stessa

Jennifer Lawrence tornerà a brillare sul grande schermo quest’anno, recitando nel tanto atteso thriller psicologico Die My Love, della regista Lynne Ramsay. Con questa commedia dark, la Lawrence torna a interpretare i ruoli complessi in cui eccelle, dopo essere diventata una star di prima grandezza grazie alle sue interpretazioni in Silver Linings Playbook, American Hustle e Winter’s Bone. A 35 anni, Lawrence potrebbe ancora regalare molte altre interpretazioni decisive per la sua carriera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

L'impavida Katniss di Hunger Games, pronta a tutto pur di salvarsi la vita, ha lasciato spazio in ‘Die my love’ di Lynne Ramsay a una giovane madre in piena depressione post-partum, ma questo non significa che Jennifer Lawrence abbia perso quella carica vi - facebook.com Vai su Facebook

Jennifer Lawrence e l'idea di smettere di recitare #MTVCeleb #JenniferLawrence - X Vai su X

Jennifer Lawrence, la lezione dal set: "Nuda e incinta, non mi sono mai sentita così potente" - Jennifer Lawrence ha girato una scena di nudo incinta e si è sentita "potente". Si legge su nostrofiglio.it

Jennifer Lawrence racconta il lato oscuro della maternità - Jennifer Lawrence svela il lato oscuro della maternità nel suo nuovo film "Die, My Love", confessando di essersi sentita "un'aliena", e condivide esilaranti aneddoti sulla sua amicizia con il co- Scrive tag24.it

Jennifer Lawrence: "Ho cercato di compiacere gli altri per gran parte della mia vita" - Dopo due anni lontana dal cinema, Jennifer Lawrence racconta la serenità (e la paura) di aver rischiato di non tornare più sullo schermo. Come scrive msn.com