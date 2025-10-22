Jd Vance in Israele | Hamas deve rispettare accordo se non lo fa succederanno cose molto brutte – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 21 ottobre 2025 "Sappiamo che Hamas deve rispettare l'accordo, e se non lo rispetta, succederanno cose molto brutte. per dargli una possibilità di successo, dobbiamo essere un po' flessibili. Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo, disarmare Hamas e ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza e garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele. Non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà". Lo ha detto il vice Presidente Usa Jd Vance in Israele. 🔗 Leggi su Open.online
