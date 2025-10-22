Jarni, ex terzino della Juve e del Real Madrid, ha parlato nel giorno del big match di Champions League al Bernabeu.. Robert Jarni, ex terzino che ha vestito le maglie di Juventus (1994-1995) e Real Madrid (1998-1999), analizza la sfida odierna al Bernabéu con la lucida visione di chi ha conosciuto entrambe le realtà. Tra ricordi indelebili e un’attenta analisi della Juventus attuale, Jarni non ha dubbi su cosa manchi ai bianconeri. Ecco la sua intervista a Tuttosport. Champions League 20252026: calendario, risultati, classifica LA SUA JUVE – «La mia Juve era fortissima: c’erano Vialli, Del Piero, Peruzzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jarni individua questo ‘difetto’: «Servono 3 o 4 giocatori in grado di reggere il peso della Juve! Con due centrocampisti in più sarebbe un’altra storia…». Parole chiare!