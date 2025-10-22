Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis 2025 Armin Zoeggeler e Tania Cagnotto lo difendono

Due altoatesini e campioni sportivi come Armin Zoeggeler e Tania Cagnotto hanno preso le difese di Jannik Sinner. Il tennista n°2 del mondo negli ultimi giorni è stato al centro di un vortice di polemiche dopo la sua decisione di rinunciare alle Finals di Coppa Davis 2025 con la nazionale italiana. L’azzurro, infatti, ha preferito non partecipare alla competizione – in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre – per “partire bene nel 2026”. “Una settimana in più di preparazione cambia”, aveva detto il 24enne di Sesto Pusteria parlando ai microfoni di SkySport. “È una scelta difficile rinunciare alle Finals, averla vinta già due volte ha avuto un suo peso “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis 2025, Armin Zoeggeler e Tania Cagnotto lo difendono

