Jannik Sinner niente Coppa Davis? Clamoroso cosa dice il regolamento

Jannik Sinner ha detto “no” alla convocazione per le Final Eight di Coppa Davis. Una scelta che ha fatto discutere, ma perfettamente legittima. Il regolamento, infatti, non obbliga i giocatori a partecipare: ogni tennista può rifiutare per motivi personali, fisici o di calendario. La Davis non rientra tra i tornei obbligatori dell’Atp o del Grande Slam, e non prevede penalità in caso di rinuncia. Le uniche ripercussioni possibili riguardano l’eleggibilità olimpica. Per rappresentare il proprio Paese ai Giochi, un atleta deve essere “in good standing” con la federazione e l’Itf, e aver disputato (o almeno reso la propria disponibilità) a due incontri di Coppa Davis nel ciclo olimpico di quattro anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, niente Coppa Davis? Clamoroso, cosa dice il regolamento

