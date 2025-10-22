Jannik Sinner | Nel primo set non ho sbagliato nulla | inizio positivo vediamo il prossimo turno

Jannik Sinner ha esordito in maniera brillante al torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Daniel Altmaier i n meno di un’ora di gioca. Il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-2 e può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove al prossimo turno sarà impegnato in un derby con Flavio Cobolli, oggi capace di fornire una prestazione di spessore contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse altoatesino punta ad alzare al cielo il trofeo dopo aver sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz al Six King Slam, in modo da avvicinarsi alla prima posizione del ranking ATP occupata proprio dall’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Nel primo set non ho sbagliato nulla: inizio positivo, vediamo il prossimo turno”

