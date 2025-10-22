Jannik Sinner lascia solo 2 game ad Altmaier in meno di un’ora | sarà derby a Vienna!
Jannik Sinner travolge senza tanti complimenti Daniel Altmaier nell’esordio dell’ATP 500 di Vienna. 6-0 6-2: questo il nettissimo risultato con cui il numero 2 del mondo si presenta alla Wiener Stadthalle. Non serve neppure un’ora per chiudere: bastano 58 minuti. Domani il derby con Flavio Cobolli, che sarà anche il primo tra i due giocatori. Quello che Sinner inizia è un match nel quale rende chiara l’idea di disporre del proprio avversario a piacimento. Dritto, rovescio, da fondo, vicino alla rete, non c’è luogo nel quale Altmaier possa nascondersi per evitare quello che gli arriva addosso da ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
