Jannik Sinner il retroscena sull’addio alla competizione | cosa dice il regolamento

La notizia ha colto molti di sorpresa: Jannik Sinner non parteciperà alle finali di Coppa Davis che si disputeranno a novembre a Bologna. La sua rinuncia ha acceso un acceso dibattito tra tifosi, commentatori e addetti ai lavori, divisi tra chi la considera un segnale di egoismo sportivo e chi, invece, la interpreta come una decisione di maturità professionale. Dopo le vittorie del 2023 e del 2024, l’assenza del campione altoatesino peserà inevitabilmente sul team azzurro, ma le motivazioni del numero uno italiano sono chiare e ponderate. In un’intervista concessa a Sky Sport, Sinner ha voluto spiegare le ragioni della sua scelta, con il tono pacato e razionale che lo contraddistingue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it