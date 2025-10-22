Jake La Furia molestato da un tassista | Mi sono sentito violato parlava di trans e delle sue dimensioni

Nella puntata 275 di Tintoria, Jake La Furia racconta a Tinti e Rapone un episodio surreale: la molestia subita da un tassista prima del podcast. Il rapper ha svelato di essersi sentito violato dai racconti dell'uomo che parlava di andare a trans e delle dimensioni del suo pene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ladies and gentlement: la squadra di Jake La Furia Non perdere #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - X Vai su X

Ladies and gentlement: la squadra di Jake La Furia Con il suo coach al fianco, questa squadra è pronta a splendere sul palco di X Factor con il suo talento. Alessandro Tomasi – Giovane cantautore di 16 anni, scrive e produce da quando aveva 13 anni. Vai su Facebook

Jake La Furia ha un problema al concerto di Emis Killa: “Non va”. E manda tutti a quel paese - Non è andato tutto liscio al concerto Em16, il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Lo riporta quotidiano.net