Jake La Furia molestato da un tassista | Mi sono sentito violato parlava di trans e delle sue dimensioni

Nella puntata 275 di Tintoria, Jake La Furia racconta a Tinti e Rapone un episodio surreale: la molestia subita da un tassista prima del podcast. Il rapper ha svelato di essersi sentito violato dai racconti dell'uomo che parlava di andare a trans e delle dimensioni del suo pene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jake La Furia ha un problema al concerto di Emis Killa: “Non va”. E manda tutti a quel paese - Non è andato tutto liscio al concerto Em16, il concerto di Emis Killa a Fiera Milano Live. Lo riporta quotidiano.net

