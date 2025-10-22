Jacopo Ottonello di Amici 19 lavora come spazzino la sua vita oggi | Mi riprenderò tutto

Jacopo Ottonello partecipò ad Amici 19, nell'edizione vinta da Gaia Gozzi, segnata dal Coronavirus. Dopo l'esperienza nel talent, non è riuscito a decollare: oggi continua a cantare e a lavorare a un nuovo progetto musicale, ma registra i video per TikTok dal furgone con il quale lavora. "Sono uno spazzino che canta", le sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

#GeppiCucciari ci racconta qualcosa sul suo ruolo in #LaVitaVaCosì, il nuovo film di Riccardo Milani. Dal 23 ottobre vi aspetta al cinema, con un cast che vede tra gli altri #VirginiaRaffaele, #AldoBaglio, #DiegoAbatantuono, Giuseppe Ignazio Loi e Jacopo Cul - facebook.com Vai su Facebook

Ricordate Jacopo Ottonello di Amici 19? La sua nuova vita - Jacopo Ottonello, ex cantante di Amici 19, oggi è operatore ecologico e torna virale su TikTok: “C’è chi ama il palco e chi ama la musica”. Si legge su blogtivvu.com

Amici 24 il serale, le anticipazioni della quinta puntata (in onda sabato 19 aprile): TrigNo a rischio, torna la doppia eliminazione, la sfida tra Nicolò e Jacopo Sol - Celentano portano in scena una lezione della maestra di danza classica a Rudy e ... Lo riporta ilmessaggero.it

Amici 24 il Serale, le anticipazioni della quinta puntata (in onda sabato 19 aprile): la doppia eliminazione, le sfide e gli ospiti - Ha avuto due proposte: Budapest Dance e una dall’Italia ovvero un tour di 8 date in Sicilia. Come scrive ilmattino.it