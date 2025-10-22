ITS Academy | il Ministero apre una consultazione pubblica sulle nuove norme Chiusura questionario 10 novembre
Fino al 10 novembre 2025 è possibile partecipare alla consultazione pubblica promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito all’Istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). L’obiettivo è raccogliere valutazioni e osservazioni da parte di chi vive quotidianamente il mondo della formazione, con riferimento agli effetti concreti delle norme approvate su percorsi di studio, esperienze lavorative e contesti sociali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#NoiSiamoLeScuole questa settimana è dedicato all’ITS Academy Campania Moda. Grazie ai fondi del #PNRR destinati alla realizzazione di laboratori professionalizzanti e all’ampliamento delle attività didattiche degli ITS, l’Istituto ha potuto migliorare l’offert - facebook.com Vai su Facebook
#NoiSiamoLeScuole questa settimana è dedicato all’ITS Academy Campania Moda. Grazie ai fondi del #PNRR l’Istituto ha potuto migliorare l’offerta formativa con percorsi di alta specializzazione tecnologica. Qui tutti i dettagli https://mim.gov.it/web/guest/-/-n - X Vai su X
Aperte le iscrizioni per il corso ITS gratuito in Tecnico Superiore Specializzato - C’è tempo fino al 14 novembre per iscriversi al corso gratuito in Tecnico Superiore Specializzato “Agri- Riporta irpinianews.it
Its, il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0: il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori - Un investimento di «ben 25 milioni di euro, molto significativo» per un Istituto tecnologico superiore di eccellenza «che apre prospettive per tutto il ... Come scrive quotidianodipuglia.it
Qui verranno realizzati aule, laboratori, un osservatorio astronomico, alloggi e anche una foresteria. - Una firma per chiudere un iter iniziato tempo fa e per aprire la strada al futuro. Segnala avvenire.it