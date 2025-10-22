ITS Academy | il Ministero apre una consultazione pubblica sulle nuove norme Chiusura questionario 10 novembre

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 10 novembre 2025 è possibile partecipare alla consultazione pubblica promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito all’Istruzione tecnologica superiore (ITS Academy). L’obiettivo è raccogliere valutazioni e osservazioni da parte di chi vive quotidianamente il mondo della formazione, con riferimento agli effetti concreti delle norme approvate su percorsi di studio, esperienze lavorative e contesti sociali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

its academy ministero apreAperte le iscrizioni per il corso ITS gratuito in Tecnico Superiore Specializzato - C’è tempo fino al 14 novembre per iscriversi al corso gratuito in Tecnico Superiore Specializzato “Agri- Riporta irpinianews.it

its academy ministero apreIts, il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0: il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori - Un investimento di «ben 25 milioni di euro, molto significativo» per un Istituto tecnologico superiore di eccellenza «che apre prospettive per tutto il ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Qui verranno realizzati aule, laboratori, un osservatorio astronomico, alloggi e anche una foresteria. - Una firma per chiudere un iter iniziato tempo fa e per aprire la strada al futuro. Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Its Academy Ministero Apre