Itinerari fuori rotta | una Bruxelles alternativa

La capitale belga nasconde dietro le sue facciate liberty e i suoi cioccolatieri famosi un universo parallelo fatto di quartieri underground, gallerie d’arte contemporanea e esperienze gastronomiche innovative. Lontano dalle folle che si accalcano sulla Grand-Place, esiste una Bruxelles autentica che aspetta di essere scoperta da chi ha il coraggio di deviare dai percorsi battuti. L’arte di strada che racconta storie nel quartiere Marolles. Nel quartiere Marolles si trova non solo la più alta concentrazione di murales a fumetti ma anche moltissime opere di street art dedicate al pittore fiammingo Bruegel, perché proprio qui visse il famoso artista. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

