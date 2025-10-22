Itas Trentino troppo forte | il Cisterna Volley cede in tre set L’analisi di coach Morato

Latinatoday.it | 22 ott 2025

Troppo forte l’Itas Trentino che nella prima giornata di Superlega si impone in maniera netta sul Cisterna Volley. Una sconfitta in tre set che non lascia troppo spazio alle interpretazioni. Ma in casa Cisterna nessuno ha cercato alibi, perché in campo la squadra ha dato tutto, lottando per tutta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

